دبلوماسي يبهر جمهور «إنستغرام» يومياً.. فن وتعاطف في زمن كورونا

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

دأب دبلوماسي ياباني في الولايات المتحدة على أن ينشر كل يوم على مدى عام كامل عبر حسابه على «إنستغرام» مقطع فيديو لطائر كركي من ورق كان يصنعه يومياً بشكل متطابق تقريباً.

وقال القنصل العام الياباني في سياتل هيساو إيناغاكي، الجمعة، في مقطع فيديو أظهر فيه طائره الشهير المصنوع بطيّ الورق أو ما يسمى فن الأوريغامي «إنه يومي الـ365» في المدينة التي تقع في شمال غرب الولايات المتحدة.

ووصل إيناغاكي (60 عاماً) إلى الولايات المتحدة في أغسطس 2020، في وقت كان التواصل مع الآخرين فيها لا يزال محدوداً جداً بسبب كوفيد-19.

وروى القنصل لوكالة «فرانس برس» أنه بدأ بتصوير طيور الورق المطوي «بسبب الجائحة». وأضاف «أردت استخدام حساباتي على شبكات التواصل الاجتماعي لإرسال رسالة تعاطف إلى الجميع».

وكان إيناغاكي يحرص على أن يصوّر طائره الورقي يومياً من الزاوية نفسها، في مقاطع فيديو لا تتجاوز مدتها من 10 إلى 11 ثانية، ولم يكن يتغير في المشهد سوى القمصان التي يرتديها وعدد الأيام التي انقضت.

ويُعد صنع طيور الكركي الورقية تقليداً قديماً في اليابان، إذ ترمز هذه الحيوانات إلى طول العمر.

وشرح إيناغاكي أن «ثمة اعتقاداً بأن طي 1000 طائر كركي ورقي يفتح الطريق لأمور جيدة»، مضيفًا أن كلمة 1000 لا تعني رقماً محدداً، بل بالأحرى «الكثير».

وباستثناء انقطاع خدمة «إنستغرام» الذي حال دون استخدامه الشبكة في اليومين الـ193 والـ 194، تمسك الدبلوماسي بخطته بصرامة. وقال: «توخياً لمواصلة (النشر) كل يوم، أعتقد أن من الأفضل إبقاء الأمر بسيطاً».

ويحتفظ هيساو إيناغاكي بعناية بكل طائر ورقي في علبة. ويرغب في أن يتبرع بها لدار حضانة أو دار للمسنين عند انتهاء مدة إقامته في سياتل.

وفي غضون ذلك، يعتزم الاستمرار في صنع طائره الورقي يومياً، وهو ما يسعد حتماً متابعيه عبر «إنستغرام» الذين كتب أحدهم في اليوم الـ 360: «أنتظر مقاطعك كل يوم».



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