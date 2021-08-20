طموح الصين في الفضاء.. رائدان ينجزان مهمة بـ«تيانغونغ»

المصدر: بكين - أ.ف.ب

خرج رائدا فضاء صينيان اليوم الجمعة مجدداً إلى الفضاء لإنهاء تركيب ذراع آلية في محطة تيانغونغ التي تنشئها الصين حالياً، كما أعلنت وكالة الفضاء الصينية المكلفة بالرحلات المأهولة.

وعرضت قنوات التلفزيون الحكومية مباشرة لقطات من هذا الخروج إلى الفضاء، وهو ثاني نشاط خارج المركبة في خلال شهرين، ويندرج في إطار المشروع الفضائي الطموح للصين التي نجحت في إرسال آليات إلى القمر والمريخ.

وكان ثلاثة رواد فضاء صينيون قد انطلقوا منتصف يونيو الماضي من صحراء غوبي في شمال غرب الصين، والتحمت مركبتهم بوحدة «تيانهي»، وهي الوحيدة التي باتت موجودة في الفضاء من بين الوحدات الثلاث في المحطة.

وهذه المهمة الفضائية المأهولة «شنتشو-12» هي الأطول في تاريخ المهمات الفضائية الصينية، وسيبقى خلالها الرواد الثلاثة ثلاثة أشهر في المدار.

وخرج رائدا الفضاء نيي هايشينغ وليو بومينغ من وحدة «تيانهي» الأساسية للعمل على الذراع الآلية للمحطة.

وبيّنت الصور التي عرضتها قناة «سي سي تي في» العامة، الرجلين ببزتهما البيضاء يعملان خارج المركبة التي كانا مربوطين فيها بسلك.

وكانت الصين قرّرت إقامة قاعدة فضائية مأهولة خاصة بها بعد رفض الولايات المتّحدة السماح لها بالمشاركة في محطة الفضاء الدولية.

ومحطة الفضاء الدولية التي تجمع كلاً من الولايات المتحدة وروسيا وكندا وأوروبا واليابان ستُسحب من الخدمة في عام 2024، حتى وإن كانت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لم تستبعد تمديد عمرها لما بعد 2028.

وعند اكتمالها، ستبلغ كتلة تيانغونغ نحو 90 طناً، ومن المتوقع أن تعمل لمدة أقلها 10 سنوات، بحسب وكالة الفضاء الصينية. وستكون أصغر بكثير من محطة الفضاء الدولية ومشابهة لمحطة الفضاء السوفييتية «مير» التي أطلقت في عام 1986 وسحبت من الخدمة في 2001.



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