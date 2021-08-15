رسالة من الشارقة إلى العالم.. مقروءة ومسموعة ومصورة في حب الكتاب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الشارقة للكتاب واحدة من أكبر الحملات الثقافية لتبعث رسالة من الشارقة إلى العالم، تحمل شعار: «إذا مهتم بشي، يعني مهتم بالكتب»، حيث يقف الجمهور في مختلف أنحاء العالم أمام رسالة الهيئة مقروءة ومسموعة ومصورة، في عدد من المدن العربية والأجنبية.

تأتي الحملة بهدف تقريب الكتاب من الأفراد في المجتمعات على اختلاف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية، إذ تسعى هيئة الشارقة للكتاب من خلالها، إلى نشر وعي عالمي حول أهمية الوقوف عند الأصل في خلق رابط حقيقي ومستدام بين الإنسان والكتاب، والترويج لذلك مع كل ما يتطلبه هذا العصر من تنوّع وإبداع ومعرفة تامة بتوجهات ورغبات الأفراد بمختلف اهتماماتهم، وتتجاوز الحملة بمفهومها وتقديمها الطرق التقليدية للترويج للكتاب.

وأكدت هيئة الشارقة للكتاب في بيان تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه أنها من خلال حملتها تعيد بناء الصورة السائدة عن شخصية القارئ في العالم، معتبرة أن كل شخص في العالم هو قارئ وبلغة الأرقام تؤكد الهيئة من خلال حملتها أن هنالك 7.9 مليارات قارئ على وجه الأرض، حاملة معها رسائل مفادها أن الكتب في الحقيقة ممتعة وجاذبة لكل البشر، وأنها ليست متعلقة فقط بالأدب والفكر ولا تقتصر على المهتمين بالرواية والشعر والبحوث والدراسات (رغم الأهمية الكبيرة لتلك المواضيع)، وإنما هي لكل الموضوعات وحول مختلف الاهتمامات مهما كبرت أو صغرت، لتؤكد أن المهتمين بالرياضة أو الموسيقى أو ركوب الدراجات أو ألعاب الفيديو أو الموضة والأزياء، وغيرها من مختلف المجالات والاهتمامات، هم في الحقيقة مهتمون بالكتب، وما عليهم سوى الوصول إلى الكتاب الصحيح الممتع لهم.

وتتجاوز الحملة دورها ورسالتها الثقافية لتدعم وصول الأفراد في المجتمعات إلى الكتب، إذ تقدم تخفيضات على أسعار الكتب تصل إلى 50٪ في تعاون يجمع هيئة الشارقة للكتاب مع كبرى منصات البيع الالكتروني، من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code)، الموجود على الإعلانات، أو عبر زيارة الموقع: sba.gov.ae/intobooks

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