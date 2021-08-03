«كلمة» يصدر ترجمة كتاب «رحلة في حضرموت»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي كتاب «رحلة في حضرموت.. بلد بني عيسى وبلد حَجْر عام 1843» للرحّالة الألماني أدولف فون فريده، وقد نقله إلى اللغة العربية د.أحمد إيبش.

وبينما يُذكر هذا الكتاب دوماً بين مؤلفات الرحالين الغربيين في جزيرة العرب، لم تُتح الفرصة لقراءة نصّه لدى الكثيرين، إذ لم يُترجم إلى لغة الضاد أو غيرها حتى يومنا هذا. ألف الكتاب أدولف فون فريده، رالة ألمانـي عاش في القرن التاسع عشر، ولقي في حياته الكثير من العناء والمصاعب، فطوّحت به يد القدر من بلد إلى آخر حتى توفي وحيداً وفقيراً في إسطنبول عام 1863 من دون أن يدري به أحد.

لعل أهم عمل قام به فون فريده في حياته كان رحلته الشائقة والفريدة إلى حضرموت (صيف عام 1843) في اليمن، الذي كان آنذاك واحداً من مجاهل الأرض التي لم تطأها قدم رحالة أو مستكشف أوروبي قط. تتألف الرحلة من جولات قام بها المؤلف غالباً في وادي دَوْعَن، متخذاً من الـخُـرَيْـبَـة مكاناً لإقامته، وكان قدومه أصلاً من بلدة بُـرُوم الساحلية، جنوب غرب الـمُـكَـلّا (ميناء حضرموت الرئيس)، فزار مواقع عدة في هضبة حضرموت الجنوبيـة، ثم تابع في جولات أخرى إلى جهة الغرب في محافظة شَبْوة الحاليّة، وفي مواقع أخرى شمال حضرموت.

كان فون فريده أول غربـي يجول داخل اليمن، ويصف أحواله الطبيعية وآثاره وشؤونه الاجتماعية والسياسية، وكان أول من وصف ظاهرة الرمال المتحركة ووجود النفط في صحراء الأحقاف. ومن أهم ما قام به نسخه لنقش «عُبنة» النادر بقلم الـمُسـند الحِميَري، ويضم الكتاب شرحاً وافياً له.

أدولف فون فريده رحالة ألماني عاش في القرن التاسع عشر، ولد عام 1807 في مقاطعة مُنستر، وأغرم في صباه بالمشرق، فسافر إلى مصر وتركيا واليونان، وتعلم العربية في مصر في عهد محمد علي باشا حتى أجادها تماماً. أهم عمل قام به رحلته الشائقة والفريدة إلى حضرموت (صيف عام 1843) في اليمن. توفي في إسطنبول عام 1863.

يذكر أن المترجم د.أحمد إيبش مؤرخ وروائي وباحث في علم الفيلولوجيا (فقه اللغات)، فرع النقد النصي. خريج الجامعة الأميركية في بيروت. محاضر ومشارك في ندوات ومؤتمرات دولية عدة. صدرت له ثلاث دراسات أكاديمية حول الكتب المقدسة.

• أدولف فون فريده رحّالة ألمانـي لقي في حياته الكثير من العناء والمصاعب.

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