استراحة الكتاب والمسرح العائم معلمان مبدعان في كلباء

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، عدداً من المشروعات الحيوية بمدينة كلباء، منها موقع مشروع استراحة الكتاب الذي يقع على إحدى قمم جبال كلباء بارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر، حيث اطلع سموه على مخططات المشروع مستمعاً إلى شرح مفصل من رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، المهندس صلاح بن بطي المهيري حول ما ستتضمنه الاستراحة من خدمات ومرافق مصاحبة.

وتطل الاستراحة من الجهة الشرقية على مدينة كلباء بشكل كامل بما فيها الجبال والأودية والمحميات ومركز المدينة وبحيرة وكورنيش كلباء، أمّا الجهة الشمالية والغربية تطل على بساتين متدرجة على الجبال ستتم زراعتها بمختلف أنواع أشجار الفاكهة مثل التفاح والرمان والدراق والعنب.

ثم انتقل صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى كورنيش كلباء، حيث اعتمد سموه مشروع المسرح العائم المفتوح والواقع على كورنيش مدينة كلباء، واستلهم التصميم الذي جاء من فكرة وتصميم صاحب السمو حاكم الشارقة من شكل الصدفة البحرية ويحيط بها أحواض مائية.

وسيوفر المسرح إطلالة كاملة على كورنيش كلباء وبحر العرب، كما سيضم مرافق متنوعة، منها قاعة متعددة الاستخدام وصالات عرض تحاكي التراث المحلي ومقهى وبقية الخدمات.

ويرتبط المسرح بالكورنيش الذي سيسهل الوصول إليه من جميع الجهات لمختلف وسائل النقل، وسيُشكل مقصداً مميزاً ورائعاً لكل العائلات والزوّار على مدار السنة.

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