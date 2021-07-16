«الشارقة للفنون» تُطلق برنامج «صيف وخريف 2021»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون برنامج معارضها لصيف وخريف 2021، والذي يتضمن معارض فردية لفنانين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ومعارض دولية تنظم بالتعاون مع عدد من المؤسسات الفنية حول العالم، إضافة إلى الفعاليات السنوية التي تسلط الضوء على أعمال الفنانين وصناع السينما والناشرين المحليين والدوليين.

يقدم برنامج الصيف، معرضي «إلى الأبد.. سيكون المطر مصنوعاً من الرصاص»، و«عندما أحصي.. ليس ثمة أحد سواك»، وهما من تقييم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، ويتضمنان أعمالاً مختارة من المعارض السابقة أو من تكليفات خاصة لبيناليات الشارقة، بالإضافة إلى مقتنيات حديثة لم تعرضها المؤسسة بعد.

ويضم برنامج الصيف النسخة الثالثة من معرض «الشارقة - اليابان»، التي تقام تحت عنوان «هدوء غامر: السكينة والعزلة والاتصال في العمارة اليابانية»، وتستكشف الدور الحميمي الذي تلعبه العمارة في حياتنا.

فيما يشمل برنامج الخريف مجموعة من المعارض، هي: «الوجه الآخر للصمت» لهرير سركسيان، وهو أول معرض استقصائي لأعمال الفنان التي تستكشف الطرق العديدة المستخدمة في سرد التواريخ المتنازع عليها عبر الصورة. وهو الأكبر من نوعه لأعمال الفنان حتى تاريخه، حيث يوظف سركسيان الأساليب الفوتوغرافية في استحضار المناظر التي تكشف النقاب عن الصدمات التاريخية.

يليه معرض «كائنات وافدة» الذي يضيء على التزام الفنانين الثابت بالعمل على خلق «خيال علمي موازٍ للحاضر» عبر الصورة والصوت.

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