ملتقى السمالية الصيفي: ورش تراثية يومية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تبدأ، اليوم، فعاليات الأسبوع الثاني من ملتقى السمالية الصيفي 2021، عن بُعد، الذي أطلقه نادي تراث الإمارات عبر منصته الرقمية، الشهر الماضي، بورش تراثية يومية تقدمها المراكز النسائية والشبابية والنسائية التابعة للنادي، وتبث عند العاشرة صباحاً كل يوم، عدا الجمعة والسبت، فيما يشهد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بث ورشة إضافية في الخامسة مساء.

وتقدم المراكز الشبابية التابعة لنادي تراث الإمارات، خلال الأسبوع الثاني للملتقى، ورش الألعاب الشعبية، والصقارة، والتراث البحري، والسنع، وورش البيئة الزراعية، فيما ستقدم في الأسبوع الثالث ورش إعداد القهوة، والهجن، والتجديف والكياك من مدرسة الإمارات للشراع التابعة للنادي.

وكان الأسبوع الأول للملتقى، الذي اختتم الخميس الماضي، شهد تقديم المراكز النسائية عدداً من الورش التي شملت الكورشيه، وغزل الصوف، وصناعة العطور، والتلي، وسف الخوص.

وقالت مديرة مركز أبوظبي النسائي، ظبية الرميثي، إن ملتقى السمالية يعد من أهم الملتقيات التراثية التي تعنى بالتراث لتثقيف النشء، وتذكيرهم بتراث آبائهم وأجدادهم، فيما أشادت مديرة مركز السمحة النسائي، بخيتة الفلاسي، بالمشاركة الواسعة للطالبات في ورش الملتقى، وأكدت مديرة مركز العين النسائي، ميثاء السويدي، أن الملتقى يهدف في المقام الأول إلى تعزيز التراث في نفوس الطالبات، وتعليمهن الحرف التقليدية، وتعريفهن بأهمية التراث في حياتنا وكيفية المحافظة عليه.

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