3 فنانات واعدات «في الاستوديو» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشف «جوجنهايم أبوظبي»، أمس، عن أسماء الفنانات المشاركات في برنامجه الافتراضي «في الاستوديو»، الذي يهدف إلى التعريف بالفنانين الإماراتيين والمقيمين في أبوظبي، من خلال سلسلة من الزيارات الافتراضية والمقابلات التي تُنظم في استوديوهاتهم الفنية.

وانطلق البرنامج في نسخته الجديدة، أمس، ويستمر حتى 28 يوليو الجاري، ويقدم للجمهور فرصة للتعرف إلى الفنانات المعاصرات: عفراء الظاهري وميس البيك وسمرين مهرا أجاروال، من خلال سلسلة من الزيارات الافتراضية لهن، وبثّ جلسات نقاشية مباشرة معهن، وستكون متاحة للمشاهدة وللمشاركة عبر الموقع الإلكتروني الثقافة للجميع CulturAll.ae، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لـ«ثقافة أبوظبي».

ويهدف «في الاستوديو» إلى منح الفنانين الصاعدين على الساحة الفنية في أبوظبي منصة لاستعراض أعمالهم والتعريف بممارساتهم الإبداعية.

وقالت مدير أول مشروع جوجنهايم أبوظبي، ميساء القاسمي: «يعد البرنامج جزءاً أساسياً من مهمتنا في دعم الفنانين، إذ يقدم البرنامج منصة ومنتدى للحوار الفني الفكري والثقافي»، مشيرة إلى أن السلسلة الجديدة تستكشف، عبر الزيارات الافتراضية والجلسة الحوارية، كيف نجح الفنانون في أبوظبي في تكوين هوياتهم الفنية المتفردة.

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