20 طفلاً يتدربون في «إعلامي المستقبل» على صناعة المحتوى

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نظمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالتعاون مع مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أخيراً، دورة صناعة المحتوى الرقمي للأطفال، ضمن برنامجها «إعلامي المستقبل»، مستهدفة 20 طفلاً وطفلة من منتسبيها في الفئة العمرية من 8 - 12 سنة.

هدفت الدورة إلى تعليم الأطفال مهارات إنتاج محتوى رقمي وإعلامي هادف في قنوات التواصل الاجتماعي، إذ تعرف خلالها المشاركون إلى قنوات ومنصات التواصل الاجتماعي المتنوعة ومميزاتها، وكيفية تصوير ومونتاج الأفلام باستخدام الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى أهم البرامج والتطبيقات التي تساعدهم على تحرير الفيديوهات من خلال إضافة مؤثرات على مقاطع الفيديو وكيفية تركيبها.

من جانبها، قالت مدير أطفال الشارقة بالإنابة عائشة علي الكعبي: إن «برنامج إعلامي المستقبل يأتي ليؤكد أهمية دور الإعلام في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته وملكاته التعبيرية، إذ نحرص في أطفال الشارقة على تقديم هذا النوع من البرامج التدريبية التي من شأنها أن تسهم في اكتشاف المواهب الإعلامية وإكسابها المهارات اللازمة لخلق جيل إعلامي واعٍ تحت إشراف متخصصين».

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