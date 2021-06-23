مصريان ونيجيري يفوزون بجائزة «كريستو وجان - كلود»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت جامعة نيويورك أبوظبي، بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن الفائزين بالدورة التاسعة من جائزة «كريستو وجان - كلود 2021»، وهم طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة، نور البري ومروان محمود (مصر) وراشد موديبو (نيجيريا).

وأشادت مؤسِّسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، للجائزة، مشيرة إلى أن الجائزة تجسد رؤية مشتركة في تحفيز الإبداع الفني والاستثمار في الشباب، عبر خلق منصة وطنية لاحتضان وتطوير مهارات الفنانين الواعدين، بما يسهم في استدامة نهضة الفنون، واستكشاف آفاق جديدة للتشكيل ببصمة إماراتية عالمية.

وفازت (نور) و(مروان) و(راشد) بالجائزة عن عملهم التشكيلي «شرنقة Cocoon»، الذي يعبّر فنياً عما يمرّ به العالم في ظل جائحة «كوفيد-19» والتحديات الناتجة عنها.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، مايا أليسون، إن جائزة «كريستو وجان - كلود» تلهم الفنانين، في كل عام، لابتكار أعمال فنية رفيعة المستوى وعرضها على الجمهور، تحقيقاً لرؤية كريستو وجان كلود اللذين استهدفا الجمهور من خلال الفن.

وتأسست الجائزة عام 2012، بهدف تشجيع ابتكار أعمال فنية جديدة في الإمارات، وتوفير منصة بارزة للفنانين التشكيليين، ودعم مسيرة الفنان الفائز في الحياة العملية من التكليف إلى العرض أمام الجمهور. واشتهر الفنانان كريستو وجان - كلود بأعمالهما الفنية الضخمة، وتشكّل رسومهما جزءاً من مقتنيات متاحف عالمية.

مايا أليسون:

• «الجائزة تلهم الفنانين، في كل عام، لابتكار أعمال فنية رفيعة المستوى».

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