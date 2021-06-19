«كيف ترتقي بحياتك».. في الجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

استعرض المحاضر الإماراتي عبدالله حمدان الجنيبي، أمام طلبة الجامعة القاسمية في الشارقة، مجموعة من المحفّزات النفسية والاجتماعية، خلال محاضرة نظمت عن بُعد، تحت بعنوان «كيف ترتقي بحياتك».

وجاءت المحاضرة التي نظّمتها عمادة شؤون الطلبة، في إطار برامجها التأهيلية، وخططها في تنمية الجوانب الشخصية للطلبة، وتطوير قدراتهم، سعياً لتوعيتهم بأفضل السبل الداعمة لنجاحهم النفسي والاجتماعي، لتحقيق التكيف المجتمعي، وتعزيز الإيجابية.

وشملت المحاضرة عدداً من المحاور التي شحذت تفكير الطلبة الإبداعي، وعزّزتْ تفاعلهم مع مجموعة من الأنشطة والتمارين العقلية، التي حفّزت التفكير الإيجابي لديهم في موضوع المحاضرة، إضافة إلى عرض النماذج التي أثارت نقاشات الطلبة.

وتطرّقت محاور المحاضرة إلى مفاهيم الشخصية، وعلاقتها بسيكولوجية الألوان، وكذلك الاستخدامات والمفضلات لديها، وأنماط الهندام والمشاعر؛ اعتماداً على دراسات منهجية وتجارب الارتقاء بالشخصية، وتكّيفها مع الذات والمجتمع.

وأشار المحاضر إلى ضرورة أن يحرص الطالب على تطوير ذاته، ويحدد أولويات أهدافه ليحقق التميز، ويستطيع الظفر بالفرص التي تتيح له مجالاً مناسباً لتنمية جوانبه الشخصية؛ لتكون متواكبة مع تطورات الحياة ومستجداتها.

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