«الإمارات للآداب» تواصل رحلة بحثها عن الأقلام الواعدة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب عن فتح باب التسجيل في الدورة الجديدة لمسابقة الكتابة الإبداعية السنوية للطلاب، مسابقة كتابة القصة، لتواصل رحلة بحثها عن الأقلام الواعدة في دولة الإمارات.

وتُعد مسابقة كتابة القصة من أهم البرامج الإبداعية على مدار العام الدراسي، وتحظى بشعبية كبيرة، وتستهدف المسابقة طلبة مدارس وكليات وجامعات دول مجلس التعاون الخليجي المنتظمين في الدراسة، حسب الفئات العمرية: 11 فما دون، وبين 12 و14، وبين 15 و17، وبين 18 و25.

ويكرَّم الفائزون في المسابقة خلال حفل خاص ينظم بمهرجان طيران الإمارات للآداب 2022، كما تُنشر المشاركات الفائزة في كتاب تذكاري خاص، وأعلنت المؤسسة أن المسابقة، التي تزداد شعبيتها عاماً بعد عام، تلقت أكثر من 3600 مشاركة في الدورة الماضية، مشيرة إلى أن موضوع المسابقة لهذا العام «ها هي تشرق الشمس»، وآخر موعد لتسلم المشاركات هو الثالث من نوفمبر المقبل. من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية عضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب، إيزابيل أبوالهول: «يمكن اعتبار موضوع 2022 إيجابياً ومشجعاً للغاية، لكن من خبرتنا في السنوات السابقة أنه لا حدّ للإبداع، وللتصورات المبدعة المختلفة لتناول الموضوع من قبل المشاركين من رواة القصص الشباب، وها نحن ننتظر بفارغ الصبر إبداعاتهم ورؤاهم، ونتطلع إلى مطالعة نصوصهم وهم يطلقون العنان لمخيلتهم».

• «ها هي تشرق الشمس» موضوع المسابقة.

• المشاركات الفائزة تُنشر في كتاب تذكاري.

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