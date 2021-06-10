«بادري» تمدّد التسجيل في «إدارة الأعمال» إلى أغسطس

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت «أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات»، الذراع التعليمية لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، تمديد التسجيل في الدورة الأولى من برنامج «بادري لريادة الأعمال 2021» حتى 15 أغسطس المقبل، استجابة لطلب الراغبين في المشاركة بالبرنامج، بما يتزامن مع بداية السنة الدراسية.

وكانت «بادري» قد أعلنت عن إطلاق البرنامج، في مارس الماضي، بهدف تنمية المهارات المعرفية والريادية لكل امرأة تطمح إلى دخول مجال ريادة الأعمال وبدء مشروعها الخاص، أو لصاحبات المشروعات القائمة، الراغبات في تطوير مشروعاتهن، حيث يقدم هذا البرنامج مجموعة من الأدوات والممارسات وأطر العمل اللازمة التي ستُقدم لهن وفق منهج تعليمي شامل ومتكامل، من خلال ستة مساقات تعليمية وسبع ورش عمل تطبيقية وزيارات ميدانية للمشروعات، إلى جانب الجلسات الفردية على مدى سبعة أشهر، والمساعدة في عملية إطلاق المشروعات الريادية من خلال مجلس سيدات أعمال الشارقة.

واعتمدت الأكاديمية مجموعة من الشروط للانتساب إلى البرنامج، هي: أن تكون المنتسبة إماراتية أو مقيمة في الدولة، وألا يقل عمرها عن 21 عاماً، إضافة إلى امتلاكها فكرة ريادية، والالتزام بحضور البرنامج بأكمله افتراضياً من خلال منصة «زووم»، والمشاركة في الزيارات الميدانية حضورياً، إلى جانب إجادتها اللغة الإنجليزية، وأن يكون تحصيليها التعليمي شهادة الثانوية العامة فما فوق.

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