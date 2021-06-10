جامعة الإمارات تحتفل باليوم العالمي للمحيطات

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

شاركت جامعة الإمارات في الاحتفالات باليوم العالمي للمحيطات، الذي يُوافق الثامن من يونيو من كل عام، وتقوم بتسليط الضوء على موضوع المحيطات لعام 2021: «الحياة وسبل العيش».

وقال الدكتور أستاذ علوم البحار والبيئات المائية في كلية العلوم بجامعة الإمارات، وليد حمزة: «بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، من المهم أن نعترف كبشر بالامتياز الذي نتمتع به في العيش على كوكب تغطي المياه نسبة 70% من مساحته، وتنتمي بشكل أساسي إلى محيطات العالم الخمسة، التي تُسهم في إنتاج أكثر من 50% من الأوكسجين الذي نتنفسه». وأردف قائلاً: «علاوة على ذلك، فإن التنوع الكبير للكائنات الحية في المحيطات يزوّد الإنسان والكائنات الحية الأخرى بأنواع مختلفة من الغذاء، كما تُشكّل المحيطات المفتاح الأساسي للاقتصاد العالمي، حيث يُقدّر بأن نحو 40 مليون شخص يعملون في الصناعات القائمة على المحيطات، وذلك بحلول عام 2030».

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