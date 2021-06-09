«الشارقة للكتاب» تستضيف الروائي أحمد مراد

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تستضيف هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات «نادي القرّاء»، الروائي المصري أحمد مراد، في جلسة (عن بُعد) يناقش خلالها أحدث أعماله الروائية بعنوان «لوكاندة بير الوطاويط»، الصادرة عن دار الشروق، وذلك يوم الجمعة 11 يونيو عند الساعة السابعة مساءً، عبر منصة «الشارقة تقرأ».

وتتناول الجلسة، التي تديرها الإعلامية ندى الشيباني، رواية «لوكاندة بير الوطاويط»، التي تبدأ أحداثها بعد العثور على يوميات تعود للعام 1865، كان قد أرّخ فيها مصوّر الموتى سليمان أفندي اليوسفي، المكلف بالتقصي عن جرائم القتل قبل إنشاء جهاز الشرطة، الكثير من المشاهد التي تحوّلت إلى عمل أدبي أراد لها الكاتب أن تمتاز بالكثير من التشويق والتسلسل المتوازن في البناء وحركة الشخصيات.

ويتسنى للجمهور الراغب في حضور الجلسة والتفاعل مع الكاتب، الدخول عبر الرابط التالي: https:/‏‏/‏‏bit.ly/‏‏3x01gHa

يشار إلى أن الروائي المصري أحمد مراد أحد أبرز الكتّاب في مجال الروايات التشويقية، كما أنه مهتم بمجالات التصوير وكتابة السيناريو والتصميم الجرافيكي، وصدر له العديد من الأعمال الروائية منها «1919» و«أرض الإله»، و«تراب الماس»، و«الفيل الأزرق» التي تحوّلت إلى فيلم سينمائي حصد نجاحات كبيرة.

ويتيح «نادي القرّاء» من خلال سلسلة الجلسات الحوارية المفتوحة التي يعقدها (عن بعد) المجال أمام القرّاء ومحبي الكتاب للالتقاء بنخبة من كبار كتاب الأدب العربي والعالمي، في إطار رسالة «هيئة الشارقة للكتاب» وجهودها الرامية لتعزيز الحراك الثقافي ودعم صناعة المعرفة.

• الرواية تبدأ أحداثها في عام 1865.

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