«أطفال الشارقة»: ورش وقصص في «المهرجان القرائي»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

قدمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في ختام مشاركتها بمهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ12 مجموعة من الورش القرائية والفنية، منها التي نُفذت بالتعاون مع المختصين من الكُتاب والفنانين من خارج الدولة، عبر تقنيات الاتصال المرئي، ومنها الورشة التي قدمها راشد الغافري من سلطنة عُمان، عضو فرقة المسرح الشعبي، بعنوان «كيف تقرأ قصة»، شرح فيها للأطفال أهم المحاور الرئيسة لقراءة القصص كاختيار القصة، ونوعها، ومدى ملاءمتها للفئة العمرية للطفل، وأهمية لغة الجسد لجذب الأطفال، كما قدمت حماس الدبس قصة بعنوان «لا أحد يحبني»، تناولت خلالها شعور الاهتمام، وهو الشعور الذي يجعل الإنسان يشعر بالآخرين من حوله. في حين شهد زوار جناح أطفال الشارقة المتعة والفائدة والمرح من خلال الورش التي قدمها مجموعة من المختصين، والأطفال الموهوبين من منتسبي المؤسسة، وتضمنت ورشة «قصة جميلة»، قدمتها الطفلة علياء أحمد من مركز الطفل بالرقة، قامت خلالها بقراءة قصة على أقرانها، أما الطفلة علياء حارب فقد قدمت ورشة قرائية بعنوان «أطلق العنان»، تخللتها ورشة فنية تجسد محتوى القصة، كما قدمت الطفلتان مريم وشما يوسف المرزوقي من مركز الطفل بالحيرة ورشة فنية بعنوان «خيال المحيط».

كما نفذت بالتعاون مع صندوق فن ورشة قرائية عن كتاب«تنكة يدو» للكاتبة أسماء كلبان، إضافة إلى ورشة تم خلالها عرض قصة أصحاب الفيل.

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