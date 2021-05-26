الشيف غادة التلي ترافق الصغار في مغامرة تذوق المأكولات المكسيكية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أخذت الطاهية المصرية غادة التلي، مقدمة برنامج «سفرة» على قناة «سي بي سي»، وأيضاً قناة رؤيا، الزوار إلى ثقافة المطبخ المكسيكي، إذ قدمت طريقة إعداد «الفاهيتا»، لتنقل الأطفال من الشارقة إلى أميركا اللاتينية، حيث يقطع المكسيكيون أصنافاً محددة من الفلفل الحلو والحار، ويقلبونها بالزيت مع الدجاج.

بدت الطاهية غادة التلي، خلال فقرتها، قريبة جداً من الأطفال، حيث سعت خلالها إلى رسم الابتسامة على ملامحهم جميعاً، داعية إياهم إلى مشاركتها الوقوف خلف منصة العرض، ليتولوا بأنفسهم إضافة مكونات الفاهيتا وبهاراتها الخاصة، فيما تولت هي مهمة تعريف الأطفال بهذه المكونات، بدءاً من قطع الدجاج، ومروراً بالفلفل الحلو الملون، والبصل والكزبرة، وانتهاءً بالبهارات الخاصة بهذا الطبق.

وفي كل مرة، كانت الطاهية غادة التلي تضيف فيها إحدى المكونات إلى طبق الفاهيتا، تطرح على الأطفال سؤالاً، تختبر فيه مدى معرفتهم بهذه المكونات وفوائدها، لتؤكد على مدى الفائدة التي يمكن اكتسابها من تناول الخضراوات، إلى جانب الفوائد التي يمكن للطفل اغتنامها من خلال تعرفه إلى مأكولات قادمة من ثقافات أخرى.

وأشارت إلى أن طبق الفاهيتا يعتمد على الدجاج أو اللحم أو السمك، كما يمتاز باحتوائه على كمية كبيرة من الخضراوات التي يتم إعدادها على نار هادئة، لتظل محافظة على فوائدها الغذائية، منوهة إلى أن الفاهيتا يتم تقديمها عادة مع خبز التورتيلا، وإلى جانبها سلطة الأفوكادو، وأيضاً كرات اللبنة.

ودعت غادة التلي الأمهات إلى ضرورة إشراك الأطفال في أي وجبة يتم إعدادها في البيت، وتعريفهم بمكوناتها وأصولها، موضحة أن ذلك «من شأنه أن يفيد الأطفال كثيراً، ويساعدهم على بناء جسور مع الثقافات الأخرى».

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