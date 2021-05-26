300 منحة تدعم المعرفة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يواصل معرض أبوظبي الدولي للكتاب دعم قطاع النشر والمعرفة، من خلال المنح المالية لدعم الكتاب ضمن مبادرة أضواء على حقوق النشر لتصل إلى 300 منحة، كما تم توسيع نطاق دعمها ليشمل الكتب الصوتية والإلكترونية.

ويمكن للناشرين تقديم طلب الحصول على المنحة شخصياً أو افتراضياً، عبر موقع معرض أبوظبي الدولي للكتاب أو تطبيق المعرض على الهاتف المتحرك، والذي يتضمن صفحة مخصصة لمبادرة «أضواء على حقوق النشر»، كما يمكن زيارة الجناح المخصص للمبادرة في المعرض.

وتستمر الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى 29 الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 800 عارض من 46 دولة. وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم، إن «تنظيم الدورة الـ30 للمعرض في ظل الظروف الراهنة يعد خطوة مهمة تدل على التزامنا باستمراريته وتطويره، وعلى تعزيز التبادل الثقافي ودعم قطاع النشر والعاملين فيه، وتوطيد مكانة أبوظبي كعاصمة ثقافية للنشر والكتاب»، مشيراً إلى أن مبادرة أضواء على حقوق النشر تكتسب حالياً أهمية أكثر من أيّ وقت مضى بحيث تحرص على نيل الناشرين الدعم الذي يحتاجون إليه لمواصلة إصداراتهم ومساهماتهم في ظل تداعيات جائحة «كورونا».

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