أطفال يلوّنون أشهر وجهات العالم في «خريطة سفر»

المصدر: الإمارات اليوم

تحوّلت أشهر المعالم السياحية حول العالم إلى مجسّمات طيّعة يختار الأطفال أماكنها على الورقة البيضاء، التي صارت خريطةً جديدة للعالم من نسج خيالهم وإبداعهم الحيّ، خلال ورشة عمل فنية بعنوان «خريطة سفر منبثقة»، استضافتها الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة حتى 29 الجاري.

وما أن انطلقت الفعالية الفنيّة حتى تبارى الأطفال في تلوين الأوراق التي مُنحت لهم وتضمنت أشكالاً لأهم الوجهات السياحية الشهيرة، مثل برج خليفة في دبي، وبرج إيفل في فرنسا، والكولوسيوم في العاصمة الإيطالية روما وغيرها، وبدأوا في قصّها، ومجانستها مع أبعاد القاعدة الورقية البيضاء التي شكّلت الأساس لصنع الخريطة.

وبدأ الأطفال بتشكيل خرائطهم المتفردة وإضافة رسوماتهم الخاصة، مثل الفراشات والأزهار بجوار المعالم الشهيرة، كما لم يخلُ التشكيل الفنيّ من تفاصيل أخرى.

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