«أبوظبي للكتاب» مستعد لدورته الـ 30

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) عن إنجاز استعداداتها لاستضافة الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتقام الدورة الـ30 من المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري، الذي يعتبر أحد أكثر المعارض تنوّعاً في المنطقة، بمشاركة أكثر من 800 عارض من 46 دولة حول العالم، في أكثر من 104 جلسات واقعية وافتراضية، وسيتضمن البرنامج جلسات ثقافية ومهنية وتعليمية باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى عدد من العروض الفنية، وسيتم تنظيم فعاليات هذا العام بالتعاون مع أكثر من 20 جهة ومؤسسة ثقافية محلية ودولية، وذلك لمناقشة أحدث التوجهات في قطاع النشر.

ولعبت «أدنيك» دوراً محورياً في تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى بأمان، بعد نجاحها الكبير في إطلاق الدورة الماضية من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» مطلع العام الجاري، ويأتي انعقاد معرض أبوظبي الدولي للكتاب ليرسخ قدرتها على استضافة هذا الحدث وفق أعلى التدابير الاحترازية والوقائية. وطبقت «أدنيك» أعلى معايير الصحة والسلامة التي تنسجم مع التعليمات الصادرة عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لاستضافة الفعاليات، بما يضمان سلامة الزوّار والمشاركين في جميع مرافق معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

تجدر الإشارة إلى أن التسجيل المسبق إلزامي لجميع الزوّار للحصول على بطاقة الدخول الإلكترونية، حيث يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمعرض www.adbookfair.com، أو من خلال التطبيق الإلكتروني المتوافر على متجري «أبل» و«غوغل بلاي».

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