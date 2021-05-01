«الشارقة الثقافية» تطل بالعدد الـ 55

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عن دائرة الثقافة بالشارقة، صدر العدد الـ55 من مجلة «الشارقة الثقافية»، التي تحمل العديد من الموضوعات المتنوعة.

جاءت افتتاحية المجلة بعنوان «التكريم الثقافي»، مؤكدة أنّ مبادرة ملتقى «الشارقة للتكريم الثقافي»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ترسم ضوءاً في مسيرة المثقفين العرب الإبداعية، وتمنحهم دفعة قوية من الأمل الحقيقي في الحاضر والمستقبل، باعتبارهم رافعي راية الثقافة العربية وحاملي رسالتها وهويتها.

أمّا مدير التحرير، نواف يونس، فأشار في مقالته التي حملت عنوان «البحتري.. عميد المدرسة الشعرية الشامية» إلى أّن المشهد الشعري السوري يتميز منذ بدايات القرن الـ20 وحتى نهايته بكوكبة من الشعراء الذين حققوا مكانة متقدمة على مستوى الوطن العربي، مبيّناً أنّ هذا التميز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو امتداد طبيعي لدور الشام جغرافياً وتاريخياً وثقافياً، منذ بداية القرن الثاني الهجري وما تبعه.

وفي عدد شهر مايو من المجلة، استعرض يقظان مصطفى ملامح من إنجازات الحضارة العربية، وتطرق إلى مبتكرات عربية في هندسة الري وإمداد المياه وتقنيات مستحدثة، فيما أجرى حسن الوزاني حواراً مع المترجم الصيني شوي تشينغ قوه الذي ترجم العديد من الأعمال الأدبية إلى الصينية قائلاً: «أعشق اللغة العربية لأنها اختارتني». وتضمّن العدد مجموعة من المقالات الثابتة، علاوة على العديد من الموضوعات المتنوعة في أبواب المجلة. كما أفرد العدد مساحة للقصص القصيرة والترجمات لكوكبة من الأدباء والمبدعين العرب. يذكر أنّ المجلة قد أطلقت تطبيقها الخاص للهواتف الذكية ابتداءً من شهر فبراير الماضي، لتوفّر للقراء في كل مكان فرصة الاطلاع على أعداد المجلة كاملة، ومتابعة أبرز الموضوعات والمقالات الفكرية والأدبية والفنية.

- «الشارقة

للتكريم الثقافي»

ترسم ضوءاً

في مسيرة

المثقفين العرب.

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