«كلمات من الشرق».. مخطوطات نادرة وحوارات

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنظّم هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى الثالث من مايو المقبل، في مقرّها بالشارقة، معرض «كلمات من الشرق»، الذي يفتح المجال أمام الجمهور للاطلاع والتعرّف إلى مجموعة واسعة من الكتب والوثائق والقطع الأثرية النادرة من المقتنيات المحلية وأخرى ممّا تعرضه متاحف العالم.

وتعقد الهيئة ضمن فعاليات المعرض عدداً من الجلسات الثقافية والندوات، تقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التاريخ والآثار، للوقوف عند دور المخطوطات والوثائق في الكشف عن منجزات وعلوم وسير الشعوب والثقافات حول العالم، وأهمية الحفاظ عليها للأجيال الجديدة.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «تروي الهيئة من خلال المعرض جوانب مهمة من ذاكرة المعرفة الإنسانية، وتجسد من خلال ما يشمله برنامج المعرض من جلسات رؤية الشارقة التي وضع دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية إلى بناء مجتمع المعرفة، وتحقيق النهضة المجتمعية بالاستناد إلى جسور التواصل الثقافي مع ماضي وراهن الحضارات والشعوب».

وأضاف: «نوجه من خلال المعرض رسالة للأجيال الجديدة، نؤكد لهم أن كل ما نعيشه اليوم من تطوّر ونقلة تكنولوجية معاصرة، لم يكن ليتحقق لولا مسيرة طويلة خاضها علماء ومبدعون ومفكرون خلال مئات السنين الماضية، قدموا فيها معارف كبيرة، ومهمتنا اليوم أن نستكمل هذه المسيرة وتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى تاريخ الإنسانية».

ووضعت الهيئة إجراءات احترازية لتنظيم المعرض، إذ ستتولى فرق مختصة عمليات تعقيم قاعات العرض والردهات وأماكن انعقاد الجلسات بشكل دوري، فيما جهّزت مداخل ومخارج المقر ببوابات وماسحات حرارية، إلى جانب تعزيز الوعي ومضاعفة الإرشادات.

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