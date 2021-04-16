«سلطان العويس»: حلقة نقاشية عن الشاعر سالم الجمري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الإثنين المقبل، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «سالم الجمري - نهام القصيدة الشعبية الإماراتية»، وذلك في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، عبر منصّتها الافتراضية في موقع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

ويشارك في الحلقة النقاشية الباحث والشاعر مؤيد الشيباني، والشاعر محمود نور، وتدير الحوار الشاعرة شيخة المطيري، وتأتي هذه الحلقة النقاشية بمناسبة إطلاق كتاب «سالم الجمري - نهام القصيدة الشعبية الإماراتية» لمؤلفه مؤيد الشيباني، ضمن سلسلة أعلام من الإمارات، التي أطلقتها مؤسسة العويس الثقافية عام 2012، وحققت حضوراً لافتاً في المجتمع، من خلال توثيق حياة المبدعين الراحلين الذين تركوا بصمة في الحياة الثقافية.

ولد سالم الجمري سنة 1910، وتوفي سنة 1991، وتميزت تجربته الشعرية بالانتشار والحضور المتواصل في وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك في الأمسيات الشعرية وفي الأغنية. أما في مجال الرؤية الفنية لشعره، فقد مر الجمري بمراحل عديدة أولها البدايات والتأثر بشعراء قدامى في الإمارات ومنطقة الخليج عموماً، وبعدها بدأت مراحل أخرى في قصيدته وهي التواصل مع الفنان المعتزل علي بن روغة، الذي غنى له أكثر من مئة قصيدة، وصولاً إلى مرحلة الحكمة وقصائد التجربة الثرية والمعبّرة عن خبرة الشاعر على مدى نحو سبعة عقود. يذكر أن سلسلة أعلام من الإمارات، التي أطلقتها مؤسسة العويس الثقافية عام 2012، تؤكد على دور المؤسسة في دعم الفعل الثقافي، ودأبها وحرصها لتخليد ذكرى أولئك الذين عبّدوا طريق الفكر والثقافة والمعرفة في الإمارات، والذين أعطوا ثمرة حياتهم، كل في زمنه.

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