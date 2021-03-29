«زايد للكتاب» تكشف عن قوائمها القصيرة في «التنمية» و«الفنون»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن الأعمال التي ضمتها القوائم القصيرة في فروع «التنمية وبناء الدولة» و«الفنون والدراسات النقدية» في دورتها الـ15، حيث اشتملت القوائم على ستة أعمال من مصر والمغرب والإمارات وتونس.

وتضمّنت القائمة القصيرة لفرع «التنمية وبناء الدولة»: «الغوص بوسبعة أرزاق» للكاتب الإماراتي أحمد محمد بن ثاني، الصادر عن دار أوستن ماكولي بابليشرز في 2019، و«الانتقال إلى الديمقراطية: ماذا يستفيد العرب من تجارب الآخرين؟» للأستاذ الدكتور علي الدين هلال من مصر، الصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في 2019، و«تراث الاستعلاء بين الفولكلور والمجال الديني» للأستاذ الدكتور سعيد المصري من مصر، الصادر عن بتانة للنشر والتوزيع عام 2019.

أمّا القائمة القصيرة لفرع «الفنون والدراسات النقدية» فضمت: كتاب «خطاب الأمثولة، حوار الفكر والسلطة.. مقاربة تداولية معرفية» للباحث المغربي سعيد جبار، والذي نشرته دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع في 2019، و«مسار التحديث في الفنون التشكيلية من الأرسومة إلى اللوحة» للباحث التونسي خليل قويعة، الصادر عن دار محمّد علي للنشر عام 2020، و«أخلاقيات التأويل: من أنطولوجيا النصِّ إلى أنطولوجيا الفهم» للباحث المغربي محمد الحيرش، والذي أصدرته دار الفاصلة للنشر عام 2019.

يُذكر أن فرع «التنمية وبناء الدولة» شهد ارتفاعاً في عدد الترشيحات بلغ 17% بالمقارنة مع الدورة السابقة، حيث استقبل خلال الدورة الحالية 262 مشاركة، فيما استقبل فرع «الفنون والدراسات النقدية» 199 ترشيحاً في الدورة الحالية، وهي زيادة بنسبة 6% بالمقارنة مع الدورة الماضية. وسيتم تكريم الفائزين خلال حفل افتراضي في مايو المقبل بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث سيجري تكريم الفائز بلقب «شخصية العام الثقافية» ومنحه «ميدالية ذهبية» تحمل شعار الجائزة وشهادة تقدير، بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة مليون درهم، في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على «ميدالية ذهبية» و«شهادة تقدير»، وجائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم إماراتي.

• 6 أعمال من مصر والمغرب والإمارات وتونس.

• «ميدالية ذهبية» وشهادة تقدير ومليون درهم للفائز بلقب «شخصية العام الثقافية».

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