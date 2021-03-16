«عالمي الصغير».. هدية «مجتمع دبي» إلى أطفالها

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أهدت هيئة تنمية المجتمع في دبي أطفالها في قرية العائلة وخدمة رؤية المحضون، المجموعة القصصية «عالمي الصغير» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي تحتفل به الدولة في 15 مارس من كل عام.

يأتي ذلك، تزامناً مع شهر القراءة، بهدف استثمار حماسة الأطفال للقراءة وتشجيعهم على اختيار الكتب ذات القيمة و التي تسهم في بناء شخصياتهم، وتعزيز قدرتهم على صياغة طموحات واعدة والعمل بحماس لتحقيقها.

ووزّعت المجموعة، وهي سلسلة من خمس قصص أخرجت بشكل جذاب وأنيق مستوحى من البيئة المحلية، على الأطفال لتشجيعهم على قراءتها ومناقشتها معاً بهدف إشعال روح المنافسة لديهم.

وقالت مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع خلود الشرف، إن «مجموعة عالمي الصغير تتيح للأطفال المجال للاطلاع على تجربة قائد ملهم وذكرياته وسنوات طفولته وشبابه، ويمكن أن تفتح الطريق أمامهم لتعلم الدروس التي استقاها من التجارب والمواقف المختلفة التي عايشها طوال سنوات عمره».

وأضافت أن «يوم الطفل الإماراتي مناسبة مهمة للتذكير بالإنجازات التي حققتها الدولة لتعزيز حماية الأطفال، وتمكينهم لبلوغ أقصى طاقاتهم ضمن بيئات صحية وسليمة».

- مبادرة تشجع الصغار على اختيار الكتب ذات القيمة والدروس الجميلة.

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