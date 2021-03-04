أسبوع حافل بالترفيه للنساء في مدن ياس الترفيهية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تستعد مدن ياس الترفيهية و«كلايم أبوظبي»، لاستضافة أسبوع حافل بالفعاليات الاحتفالية المخصصة للسيدات بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة» في الثامن من مارس، إذ سيتميز هذا الأسبوع بالعديد من الفعاليات والأنشطة، التي تستضيفها كل من: «ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي».

واحتفالاً بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية «وندر ومان»، تستضيف «عالم وارنر براذرز أبوظبي» فعالية «نساء وارنر» كأول فعالية مخصصة للنساء، إذ ستنظم الفعالية بمناسبة «يوم المرأة العالمي»، وستتميز بأنشطة احتفالية بصحبة أشهر شخصيات «عالم وارنر براذرز» النسائية، إضافة إلى عروض الموسيقى الحية في منطقة «وارنر براذرز بلازا»، و«معرض وندر ومان» الأول من نوعه، في متجر «كنوز هوليوود» بمنطقة «وارنر براذرز بلازا».

ويمكن للنساء أيضاً قضاء أمسية مليئة بالحماس والتحدي، واختبار أفضل تجارب القفز الحر والتسلق الداخلي في «كلايم أبوظبي»، الذي يستضيف «ليلة السيدات» كل يوم أربعاء اعتباراً من 10 مارس الجاري حتى الثامن من أبريل المقبل. وفي «ياس ووتروورلد أبوظبي»، تعود فعالية «موسم السيدات» لتوفر للسيدات أجواءً حماسية كل خميس اعتباراً من 11 الجاري، لتتيح للنساء الفرصة لخوض تجربة مفعمة بالمرح مع المنزلقات والألعاب المائية والعديد من النشاطات الاحتفالية، في أجواء من الخصوصية التامة التي يمنع خلالها استخدام الهواتف تماماً.

وتعدّ «عالم وارنر براذرز أبوظبي» على جزيرة ياس، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، وتبعد مسافة دقائق عن كل من «عالم فيراري أبوظبي»، التي تحتضن الأفعوانية الأسرع في العالم، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، و«كلايم أبوظبي».

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