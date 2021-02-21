الحلقة المباشرة الثالثة من «المنكوس» تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم الحلقة الثالثة من حلقات البث المباشر من برنامج «المنكوس» بموسمه الثاني، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وعبر قناتي «الإمارات» و«بينونة».

وسيجتمع في الحلقة ستة مشاركين يستعرضون إبداعاتهم أمام أعضاء لجنة التحكيم، وهم: ناصر المنصوري (الإمارات)، وخالد الساطوح وعبدالله الصخابرة، وضويحي بن راشد المري ومسعود بن شعفول. (السعودية)، وسالم ناصر آل سالم (الكويت).

وكانت الحلقة الماضية من برنامج «المنكوس» قد أسفرت عن تأهل كل من سعود بن جابر آل جوزاء (السعودية)، ونهيان مبارك المنصوري (الإمارات) بـ48 درجة لكل منهما، أما بقية المتسابقين وهم: هادي بن ربعة (الكويت)، وزايد بوحميد المزروعي (الإمارات)، وفيصل المدارية (السعودية)، فينتظرون دعم وتصويت المشاهدين لهم على مدار أسبوع، حيث ينتهي التصويت مطلع الحلقة المقبلة، ليتأهل اثنان منهم للمحطة التالية من المسابقة، من خلال التصويت لهم عبر موقع برنامج «المنكوس» أو التطبيق الخاص به. يشار إلى أن برنامج «المنكوس» يهدف إلى إعادة إحياء لحن «المنكوس» الأصيل، ومد جسور التواصل بين الجيل القديم، وجيل الشباب بتعريفهم بـ«المنكوس» وألحانه وفنون أدائه وأبرز رموزه محلياً وخليجياً.

يذكر أن الفائز بالمركز الأول في برنامج «المنكوس» يحصل على لقب «فارس المنكوس»، إلى جانب جائزة نقدية قيمتها 500 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 300 ألف درهم، والثالث على 200 ألف درهم، والرابع على 150 ألف درهم، والخامس على 100 ألف درهم، أما الفائز بالمركز السادس فيحصل على 50 ألف درهم.

• 6 مشاركين يستعرضون إبداعاتهم أمام أعضاء لجنة التحكيم.

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