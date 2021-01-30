بيع «الشاب الذي يحمل الدائرة» بـ 92 مليون دولار

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت دار سوذبيز للمزادات عن بيع لوحة من أرقى أعمال الفنان الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي بسعر قياسي يبلغ 92.2 مليون دولار، في مزاد بنيويورك، والذي يعد أول مزاد كبير في عام 2021. واستحوذت لوحة «الشاب الذي يحمل الدائرة» لبوتيتشيلي على مزايدة قوية بين ممثلي سوذبيز في لندن ونيويورك، حيث تم شراؤها في النهاية من قبل مالك مقتنيات آسيوي. وقبل المزاد، تم عرض لوحة «الشاب الذي يحمل الدائرة» في جولة حول العالم، حيث تم عرضها في لندن ودبي ولوس أنجلوس ونيويورك، وجذبت مئات المعجبين في كل محطة. وفي يوم واحد فقط، استمتع بمشاهدتها نحو 300 شخص في معرض سوذبيز في دبي.

ويعتبر هذا العمل إحدى اللوحات الثلاث للصور الشخصية التي تركها هذا الفنان الرائد من عصر النهضة الإيطالية في أيدٍ خاصة، والمعروفة لدى الكثيرين «الربيع» و«ولادة فينوس»، وقبل المزاد اجتذبت اللوحة اهتمام المشترين من المؤسسات والأشخاص على حد سواء. ومن شأن السعر الذي تم تحقيقه اليوم أن يجعلها واحدة من أكثر اللوحات قيمة تم بيعها على الإطلاق في أي عصر، وأيضاً واحدةً من أكثر اللوحات القديمة التي تم بيعها في المزاد قيمةً على الإطلاق.

اللوحة عُرضت في لندن ودبي ولوس أنجلوس ونيويورك.

السعر جعلها واحدة من أكثر اللوحات قيمة في أي عصر.

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