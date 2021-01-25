ورشة عمل في «جمعة الماجد» عن إدارة الفعاليات افتراضياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، بالتعاون مع ميرك للتدريب والاستشارات في دبي، ورشة افتراضية عبر منصة «زووم» بعنوان «إدارة الفعاليات وتنظيمها افتراضياً»، قدمها استشاري لدى ميرك للتدريب والاستشارات، الدكتور حنا موسى الجر.

وشهدت الورشة إقبالاً كبيراً، إذ حضرها عن بُعد 178 مشاركاً ومشاركة من دول عدة.

وهدفت الورشة إلى زيادة المعلومات وتطوير والخبرات عند المشاركين في مجال تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الافتراضية، خصوصاً في ظل أزمة جائحة «كورونا»، وتزويدهم بالأساليب الحديثة لإدارة فرق العمل المختلفة.

وتناول المحاضر في الورشة محاور عدة، من أهمها التعريف بمفهوم الفعاليات الافتراضية، ومهارات تخطيط وإدارة الفعاليات الرئيسة، وصعوبات ومشكلات تنظيم الفعاليات الافتراضية، وأسس تقييم تنظيم المؤتمرات والفعاليات الافتراضية.

وقال الجر إن «موضوع تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة موضوع دقيق ومهم، خصوصاً ونحن في دولة الإمارات التي تُعنى بإقامة العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية وغيرها من الأنشطة، التي لها أهميتها الاجتماعية والاقتصادية والتواصلية، وقد نجحت مؤسسات الدولة في إدارة وتنظيم عدد من الفعاليات الافتراضية عبر المنصات الإلكترونية المتاحة».

وفي نهاية الورشة شكر المركز المحاضر على تقديمه.

كما عبّر المشاركون عن إعجابهم بالموضوع، الذي سلط الضوء على استخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها في إدارة الفعاليات عن بُعد، وأبدوا تفاعلاً كبيراً من خلال الأسئلة التي تم طرحها على المحاضر في دردشة المنصة الإلكترونية.

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