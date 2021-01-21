43 سعودية يوثّقن «رواشين» مدينة جدة

المصدر: الرياض - د.ب.أ

يستضيف المركز السعودي للفنون التشكيلية، بمدينة جدة، مساء اليوم، معرض «رواشين جدة»، بمشاركة 43 من الفنانات التشكيليات السعوديات.

وقالت المنسق الإعلامي للمعرض، الفنانة نجلاء عبدالشكور، إن المعرض، الذي يفتتحه الفنان عبدالله إدريس، ويستمر ثلاثة أيام، يضم 70 عملاً فنياً، تجسد صوراً لـ«الرواشين» في منازل مدينة جدة، مشيرة إلى أن الرواشين هي أحد فنون العمارة التاريخية، التي تتفرد بها منازل الحجاز.

وأضافت أن المشرفة على المعرض، التشكيلية ابتهال باجنيد، اختارت الرواشين كموضوع للمعرض، في إطار المساعي الدائمة لتفعيل دور الفنون التشكيلية في توثيق تراث المملكة ومعالمها التاريخية.

وأوضحت نجلاء عبدالشكور أن المشاركات اللاتي ينتمين لمناطق عدة بالمملكة، قمن بجولات في أحياء جدة التاريخية، واستلهمن لوحات المعرض من المنازل القديمة في المدينة.

يذكر أن بيوت بلاد الحجاز تتفرد، منذ القدم، بما يسمى «الرواشين»، وهي شبيهة بما يعرف في بلدان عربية أخرى بـ«المشربيات»، و«الشناشيل»، ووظيفة الرواشين في بيوت مكة وجدة وكل الحجاز، تجديد الهواء داخل المنازل.

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