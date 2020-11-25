«دموع الجمل» يفوز بجائزة «الملتقى التشاركي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن الفائز بجائزة «الملتقى التشاركي»، إحدى مبادرات مشروع «المحترف السينمائي»، الذي يقام للمرة الأولى ضمن فعاليات الدورة الثالثة من منصة الشارقة للأفلام. وفاز بالجائزة وقدرها 200 ألف درهم المخرج والكاتب الإماراتي عبدالله الكعبي، عن سيناريو فيلمه «دموع الجمل»، مقدمة من مؤسسة الشارقة للفنون ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، لتحويل السيناريو إلى فيلم روائي.

وقالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون: «لطالما سعت المؤسسة من خلال برامجها الفنية والثقافية إلى دعم المواهب الناشئة إقليمياً ودولياً، وهو ما ظهر جلياً خلال السنوات الماضية، عبر طرح المزيد من المبادرات والمشروعات المتصلة بالسينما والفن المعاصر والنشر والموسيقى».

وأضافت: «أطلقنا الدورة الأولى من الملتقى التشاركي عام 2019 بهدف تحفيز ممارسات صناعة الأفلام في الإمارات، ليعود الملتقى مجدداً هذا العام بشكل موسع، حيث أضفنا عدداً من المبادرات التي ستسهم في دعم الإنتاج السينمائي المحلي».

وتابعت: «إن مشروع المحترف السينمائي هو خطوة أخرى نخطوها نحو تمكين تلك المواهب الناشئة من الأدوات والمهارات التي من شأنها أن تساعدهم على تقديم صناعة سينمائية احترافية تصل بهم إلى العالمية، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نعمل مع شريكنا في الصناعة السينمائية مدينة الشارقة للإعلام (شمس) على تحقيق ذلك، بما يعكس رؤيتنا المشتركة الداعمة لصناعة السينما في الدولة».

وقال رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، الدكتور خالد عمر المدفع: «سعدنا بشراكتنا مع مؤسسة الشارقة للفنون عبر منصة الشارقة للأفلام، وقد كنا على الدوام نرى أن ما تقدّمه مؤسسة الشارقة للفنون من مبادرات ومشروعات ينسجم ويتناغم مع دور ورؤية (شمس) في دعم واحتضان المواهب وتدريبها، بما يسهم في توفير الفرص والأجواء المناسبة للشباب، كي ينطلقوا في أعمالهم ومشروعاتهم الإبداعية في عالم الفن».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news