مدير «أقلام عربية»: مشاركتي في «الشارقة» كانت «فاتحة خير»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

«أحرص على الوجود في كل المعارض، ولكن معرض الشارقة أعتبره (فاتحة خير)».

بهذه الكلمات استهل الناشر أمير الناجي، المدير العام لدار أقلام عربية للنشر والتوزيع، حديثه حول العلاقة الوطيدة بينه وبين معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأبدى أمير الناجي رأيه في شعار الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، قائلاً: «إن الشعار مناسب جداً لهذه السنة، لأن العالم يقرأ من الشارقة حالياً بالفعل. بعد هذه الخطوة الأولى التي قطعها معرض الشارقة لتشجيع المعارض التي عكفت عن الانطلاق هذا العام».

أما عن حبه الاستثنائي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، فيروي: «معرض الشارقة مهم جداً بالنسبة لي، حيث إنه كان المعرض الدولي الأول لي كناشر، واعتبرته (فاتحة خير)، حيث حققت بعدها كثيراً من النجاحات».

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