قصر الوطن.. تجربة جمالية في الهواء الطلق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يقدم قصر الوطن، الصرح الفني والحضاري في العاصمة أبوظبي، لزوّاره، تجربة خارجية مميزة في الهواء الطلق خلال فصل الشتاء، وسط حدائقه المميزة، وإطلالاته الجميلة.

وسرعان ما يجد زائر قصر الوطن نفسه داخل أيقونة معمارية، تنقله في رحلة عبر حدائقها التي تأسر الأنظار بجمال ورودها وأشجارها الموجودة عبر الممرات الخارجية للمجمع الرئاسي، إلى حين الوصول إلى البوابة الرئيسة.

وعند الاقتراب من القصر، سيشاهد الزوار العملين الفنيين الفضيين «طاقة الكلام» وسط الحدائق الخارجية للقصر، إذ تتلألأ أشعة الشمس على أسطحهما العاكسة، لتبرز مجموعة من الكلمات المعبّرة للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ويعتبر هذان العملان نسخة أصغر حجماً عن العمل الفني الأصلي «طاقة الكلام» الموجود داخل القصر.

وعند الخروج من قصر الوطن في نهاية الجولة التعريفية، يستمتع الزوار بسحر المناظر الطبيعية المحيطة، ومشاهدة غروب الشمس وسط أفق البحر المتلألئ وأفق أبوظبي المتميز.

ومع حلول المساء، تبدأ رحلة ملهمة مع عرض الضوء والصوت الذي ينظم يومياً في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويعرض على السطح الخارجي لجدران القصر، يصاحبها سرد يروي القصة البصرية لماضي الإمارات وحاضرها ومستقبلها.

• أيقونة معمارية بحدائق وأشجار وزهور تأسر الأنظار.

• رحلة ملهمة يومياً مع عرض الضوء والصوت.

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