«التقِ الناشر الإماراتي».. منصة للقاء ناشرين من أنحاء العالم

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

وجّهت جمعية الناشرين الإماراتيين دعوة لصنّاع الكتاب والعاملين في قطاع النشر من جميع أنحاء العالم للقاء نظرائهم الإماراتيين، خلال فعاليات الدورة الـ39 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام خلال الفترة من 4-14 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، وذلك في إطار مشروعها «التق الناشر الإماراتي»، الذي أطلقته العام الماضي، بهدف توفير منصة لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون حول مشروعات ترجمة أو إبرام اتفاقيات حقوق البيع والشراء. ويتيح مشروع «التقِ الناشر الإماراتي» الفرصة أمام المشاركين لعقد اجتماعات (فردية/‏ثنائية) مع أعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين، البالغ عددهم 185 ناشراً، أو مناقشة فرص الشراكة معهم عبر جلسات افتراضية، يتم تحديدها مسبقاً بعد التسجيل عبر الرابط:

https:/‏/‏www.epa.org.ae/‏EPA-Members.aspx

وقال المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، راشد الكوس: «يهدف المشروع إلى توفير منصة استراتيجية لأعضاء الجمعية للتواصل مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم، واستكشاف فرص توسيع أعمالهم إقليمياً ودولياً، وترجمة كتبهم العربية إلى لغات عالمية، كما يوفر المشروع فرصة متميزة لتمكين المشاركين فيه من استطلاع إمكانية عقد شراكات أعمال، والمشاركة في معارض الكتاب المحلية والإقليمية والدولية، وغيرها من الفعاليات الثقافية البارزة». وأضاف الكوس: «تكمن أهمية المشروع في ما يقدمه للناشرين من إرشادات وتوجيهات تساعدهم على الاستفادة من منح الترجمة المتوافرة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وعقد صفقات لشراء حقوق نشر مع جهات دولية». وتقدم جمعية الناشرين الإماراتيين، في إطار مشروعها «التق الناشر الإماراتي»، لمجموعة مختارة من أعضائها، جملةً من المزايا، تتضمن مساحة أو منصة عرض مجانية في جميع معارض الكتاب التي تشارك فيها الجمعية، فضلاً عن فرصة التواصل مع الهيئات والمؤسسات المشاركة في فعاليات التواصل، كما تزودهم بكتيّب إرشادي حول حقوق النشر والترجمة الخاصة بالناشرين الذين يجتمعون معهم.

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