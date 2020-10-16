13 كتاباً تتنافس على جائزة «اتصالات لكتاب الطفل»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

من سبع دول عربية و11 دار نشر، يتنافس 13 كتاباً على الفوز بجائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها شركة «اتصالات»، بدورتها الـ12، حيث سيُتوّج الفائزون عن فئاتها الست في حفل رسمي يعقد عن بُعد، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتضم القائمة القصيرة للمرشحين عن فئة «كتاب العام للطفل»: كتاب «أقرب صديقين»، وكتاب «لقد اصطدت قمراً»، وكتاب «ليالي شهرزيزي: حكاية داخل حكاية داخل حكاية».

وعلى صعيد فئة أفضل نصّ يتنافس أربعة كتب، هي: «أقرب صديقين»، وكتاب «أنا والوحش»، كما ينافس كتاب «كلمات»، إلى جانب كتاب «ليالي شهرزيزي: حكاية داخل حكاية داخل حكاية».

وينافس على جائزة أفضل إخراج كتاب «الطائرة الورقية»، وكتاب «سأكون على ما يرام»، يرافقهما كتاب «عميقاً نحو قلبي»، إلى جانب كتاب «ليالي شهرزيزي».

وضمن فئة أفضل رسوم يتنافس كتاب «أجنحة طائرتي»، وكتاب «أنا والوحش»، وكتاب «سأكون على ما يرام»، إلى جانب كتاب «عميقاً نحو قلبي».

وعن فئة «كتاب صامت» ترشّح في القائمة القصيرة كتاب «التفاحة»، وكتاب «القبعة التي تريد أن تكون سعيدة»، وكتاب «حلقي! حلقي!»، فيما لا توجد قائمة قصيرة لفئة كتاب العام لليافعين، وذلك لعدم توافر المعايير المطلوبة في الكتب المقدمة للجائزة، وسيتم الإعلان عن الكتاب الفائز خلال الحفل الرسمي للفائزين.

ورصدت الجائزة لفئاتها 300 ألف درهم لفئة «كتاب العام للطفل»، يتم توزيعها بالتساوي على الناشر والمؤلف والرسام، ويحصل الفائز بفئة «كتاب العام لليافعين»، على جائزة قدرها 200 ألف درهم، توزع مناصفة بين المؤلف والناشر، فيما ينال الفائز على صعيد فئة «أفضل نص» جائزة قدرها 100 ألف درهم، وفئة «أفضل رسوم» 100 ألف درهم.

كما يحصل الفائز بفئة «أفضل إخراج» على جائزة قدرها 100 ألف درهم، وفئة «الكتاب الصامت» 100 ألف درهم، فضلاً عن تخصيص الجائزة 300 ألف درهم لتنظيم سلسلة ورش عمل، بهدف بناء قدرات الشباب العربي في الكتابة، والرسم، ضمن برنامج «ورشة» التابع للجائزة.

- 300 ألف درهم لتنظيم ورش عمل لبناء قدرات الشباب العربي في الكتابة والرسم.

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