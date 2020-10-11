22 عملاً تزين شاشة قناة «الإمارات» في دورتها البرامجية الجديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت قناة الإمارات دورتها البرامجية الجديدة بمجموعة من البرامج التفاعلية الجديدة والمسلسلات الخليجية، التي تضم 22 عملاً متنوعاً منها 17 برنامجاً.

ومن أبرز البرامج: «بعين فنان» و«وعد الخمسين» و«لمسيان اليوم» و«بالتفصيل»، و«أبواب المستقبل»، و«كيف المعنوية»، فضلاً عن حضور للدراما الخليجية بخمسة مسلسلات، من بينها: «سبع أبواب»، و«حكايات ابن حداد»، و«عطيتك عيوني»، كما تواصل القناة تخصيص أوقات عرض مميزة في عطلة نهاية الأسبوع للمسرحيات الخليجية الكوميدية، وليلة الأفلام الهندية. وتشهد الدورة البرامجية الجديدة لقناة الإمارات عرضاً لمجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية، والهادفة، والمتخصصة في المجالات الاجتماعية والثقافية والتراثية المختلفة، لتناسب تطلعات كل شرائح الجمهور.

ومن البرامج الجديدة: «بعين فنان»، الذي تقوم فكرته على استكشاف مختلف الأماكن الجاذبة في الدولة، عبر رحلة يقوم بها الفنانون ليكشفوا أسرار المكان وارتباطهم به، ويعيدوا قراءة الواقع بعيون المبدعين، عبر حوار شيق، وتقدم البرنامج رحاب عبدالله، ويعرض مساء السبت.

ويأتي البرنامج المسائي التفاعلي «لمسيان اليوم»، ليقدم جرعة سريعة من الموضوعات التي تتناول مختلف مناحي الحياة بأسلوب مبتكر، ويستهدف البرنامج الجمهور الإماراتي، ويعرض البرنامج من الأحد إلى الخميس الساعة السادسة مساءً، وهو من تقديم مريم مبارك، وحسين العامري، ورحاب عبدالله، وسعود الكعبي.

وتعرض القناة برنامجها الحواري الجديد «وعد الخمسين»، الذي يستهدف مناقشة أحلام وتطلعات وخطط الـ50 عاماً المقبلة لدولة الإمارات، مع مسؤولين من مختلف القطاعات، ويُعرض البرنامج في تمام الثامنة والنصف مساءً كل جمعة، وتقدمه أميرة محمد.

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