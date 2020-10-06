المصدر: دبي - الإمارات اليوم

«كورونا»

طلب اتحاد لعبة جماعية من الراغبين في حضور «الجمعية العمومية الانتخابية»، المزمع عقدها في أكتوبر الجاري من ممثلي الأندية ووسائل الإعلام وغيرهم، ضرورة اجتيازهم الفحص الطبي لاختبارات الكشف عن فيروس «كورونا».

كمامة

لاحظ قراء أن عاملين في خدمة تعبئة وقود السيارات ببعض المحطات لا يلتزمون بوضع الكمامة بالشكل الصحيح، ويتحدثون مع الزبائن من دون تغطية الأنف والفم في مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

«دو»

شكا متعامل مع شركة «دو» انقطاع خدمة الإنترنت المنزلي لمدة ثلاثة أيام، بسبب مشكلة خاصة بالشركة والشبكة في منطقة القليعة بالشارقة، مشيراً إلى أنه فشل في الوصول إلى خدمة العملاء على مدار الأيام الثلاثة، بسبب اقتصار الرقم على خدمة الرد الآلي، وعندما تواصل مع موظفي الخدمة عبر التطبيق الخاص بالهاتف لم يحصل على أي إجابة حول سبب المشكلة.

بطاقة

وافق متعامل مع شركة «دبي فيرست» على الاشتراك في خدمة البطاقة الائتمانية الجديدة التي أصدرتها الشركة، وذلك بعد مكالمات عدة من مندوبيها، لكنه على الرغم من مرور أكثر من شهرين على إتمام الإجراءات لم يتسلّم البطاقة.

نجم

طالب سائقون الجهات المعنية برياضة المحركات في الدولة بإعادة تفعيل مبادرة «نجم الطريق»، بالتعاون مع شرطة دبي، التي هدفت سابقاً إلى تكريم السائقين الملتزمين بالقواعد المرورية، من خلال مفاجأة السائق الملتزم أثناء القيادة، ومنحه جوائز عينية وتشجيعية تحثه على مواصلة الالتزام.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news