المجمّع الثقافي يفتح باب التسجيل في برنامج الإقامة الفنية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثالثة من برنامج المجمّع الثقافي للإقامة الفنية لموسم 2021، التي تقام في مقر المجمّع الثقافي بأبوظبي، إذ تقبل طلبات التقدم للالتحاق بالبرنامج حتى 15 نوفمبر المقبل. ودعا المجمع الفنانين إلى التقدم للبرنامج الذي يستمر ستة أشهر، ويمثل منصة لصقل مهارات الفنانين المحترفين، وتعزيز قدراتهم من خلال توفير استوديو وموارد فنية متخصصة لتدريبهم، كما يُمكّن البرنامج الفنانين من إنتاج وعرض الأعمال الفنية داخل المجمّع الثقافي.

وقالت مدير المجمّع الثقافي، ريم فضة: «يجسد برنامج المجمّع الثقافي للإقامة الفنية 2021، التزام المجمّع بدعم الفنانين، وتعزيز الكفاءات والإبداعات الفنية للنهوض بالمشهد الفني في أبوظبي».

وأضافت: «يعد المجمّع صرحاً حضارياً وثقافياً وفنياً ينبض في قلب أبوظبي، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز المشهد الفني، كونه ملاذاً للفنانين، ومنهلاً للعلم والإبداع، وهذا ينسجم مع رؤية المجمّع ورسالته التي تأسس عليها منذ ثمانينات القرن الماضي».

يُشار إلى أن لجنة مختصة ستختار 10 فنانين من بين المتقدمين، لتبدأ بعدها الإقامة، إما خلال الفترة الأولى من 25 يناير إلى 20 يونيو المقبلين، أو الثانية من 25 يونيو المقبل إلى 20 يناير 2022.

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