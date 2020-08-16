متحف متروبوليتان في نيويورك يستعد لفتح أبوابه مجدداً

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

يعيد متحفان كبيران في نيويورك هما «متربوليتان ميوزيم اوف آرت» و«ويتني ميوزيوم» أبوابهما في الأسابيع المقبلة، مع تقليص عدد الزوّار، بعد إغلاق دام نصف سنة تقريباً بسبب جائحة «كوفيد-19».

وأغلق متحف متروبوليتان أبوابه في 13 مارس الماضي، في حين أنه يستقبل سنوياً نحو سبعة ملايين زائر. وسيعيد فتح أبوابه في 29 أغسطس الجاري.

وسمحت سلطات مدينة نيويورك مركز الوباء في الولايات المتحدة خلال الربيع، بإعادة فتح الأماكن الثقافية اعتباراً من 24 الجاري بعد السيطرة على انتشار الفيروس في المدينة.

وقال رئيس المتحف، دانييل فايس، في بيان «بعد إغلاق دام نحو ستة أشهر ستشكل إعادة فتح متحف متروبوليتان لحظة مهمة في تاريخه وتاريخ المدينة». وأضاف «خلال الأشهر القليلة الماضية التي اتسمت بالغموض والعزلة والألم انتظرنا بفارغ الصبر اليوم الذين سنتمكن فيه من استقبال الجميع بأمان».

إلا أن المتحف لن يستقبل أكثر من 25% من قدرته الاستيعابية القصوى وبموجب حجز مسبق فقط من أجل ضمان التباعد الاجتماعي.

وسيطبق الإجراء نفسه في متحف ويتني الذي سيعيد فتح أبوابه في الثالث من سبتمبر المقبل. ولم يكشف متحف الفن الحديث الشهير في نيويورك أيضاً عن موعد لإعادة فتح أبوابه. أما دار متبروبوليتان أوبرا فسوف تستأنف نشاطها في 31 ديسمبر المقبل، فيما ستبقى مسارح برودواي مقفلة حتى يناير المقبل كحد أدنى.

29 الجاري يستقبل المتحف الزوار بـ25% من قدرته الاستيعابية.

الإغلاق دام 6 أشهر تقريباً بسبب «كورونا».

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