«الثقافة» تبحث «صناعة المحتوى: الرسالة والتأثير»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

افتتحت وزارة الثقافة والشباب أجندة الأسبوع الرابع من المخيم الصيفي بجلسة حوارية ترأستها وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، بعنوان «صناعة المحتوى: الرسالة والتأثير»، بمشاركة الشيخ الدكتور ماجد القاسمي، مؤسس شريك ومدير العلاقات العامة في «فنيال للإعلام»، والمدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، راشد العوضي، وعبدالله الكعبي، مخرج سينمائي، ومثايل آل علي، رائدة أعمال ومؤثرة.

وقالت نورة الكعبي: «نعيش في محيط متسارع مع توافر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، بما يحتم صناعة محتوى يترك أثراً مجتمعياً، يعكس هويتنا الإماراتية، ويسهم في تنمية المعرفة وتغذية العقول، ويُحدث فرقاً في حياتنا من ناحية إيجابية».

وأكد الشيخ الدكتور ماجد القاسمي أن صناعة البودكاست تمتلك فرصة قوية للنمو خلال السنوات المقبلة، مشيراً الى أن الإمارات تملك الإمكانات لإنتاج محتوى موجّه لكل العرب.

وقال راشد العوضي: «نؤمن بأن صانع المحتوى وظيفة حقيقية، وينبغي علينا أن نستحدثها ضمن الهياكل الحكومية». وأضاف «تهدف أكاديمية الإعلام الجديد إلى بناء جيل جديد من صناع المحتوى الرقميين قادرين على قيادة المؤسسات في المنطقة».

وقال عبدالله الكعبي: «تطورت السينما خلال السنوات الماضية وانتقلت من مجرد حركة سينمائية إلى صناعة، حيث أصبحنا نشاهد الأفلام الإماراتية على مختلف المنصات الرقمية لإيصال صوتنا وثقافتنا وفكرنا إلى العالم».

وقالت مثايل آل علي إن وسائل التواصل الاجتماعي تمر بمرحلة تطور، ونرى تأثيراً وتفاعلاً محلياً وخليجياً مع المحتوى الإماراتي، مشيرة إلى أن الجيل الجديد أصبح أكثر وعياً بصناعة المحتوى، حيث تولي الكثير من الجهات الحكومية اهتماماً كبيراً لصناعة المحتوى، لإدراكها مدى تأثيره في الجمهور.

نورة الكعبي:

علينا تقديم محتوى يعكس الهوية الإماراتية، ويسهم في تغذية العقول.

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