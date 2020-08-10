«دبي للثقافة».. برنامج متكامل لتعزيز حضور المسرح والسينما

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعدّت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، برنامجاً افتراضياً متكاملاً لدورات وورش تفاعلية في المسرح والسينما.

وعلى مدار خمسة أشهر، تمتد من أغسطس الجاري حتى ديسمبر المقبل، سيتيح البرنامج، الذي يقام تحت مظلة برنامج دبي للفنون الأدائية، مجموعة من الندوات والمبادرات والمؤتمرات، التي تهدف إلى دعم المواهب الإبداعية الشابة في المسرح والسينما، وإثراء معارفهم وصقل مهاراتهم، وفتح آفاق واعدة من النمو والاحتراف أمام المواهب.

فعاليات

يحمل البرنامج، خلال الشهر الجاري، دورات تدريبية حول فنون الإخراج والإنتاج المسرحي وقراءة النص المسرحي والأداء الصوتي على المسرح، التي تهدف جميعها إلى تطوير قدرات المشاركين، وتحفيزهم على إطلاق مواهبهم.

أما خلال شهر سبتمبر المقبل، فسيكون المشاركين على موعد مع ورشتي عمل حول النقد المسرحي للمبتدئين وقراءة في نص مسرحي عالمي.

ويضم البرنامج في شهر أكتوبر المقبل ندوة شبابية تحت عنوان «المسرح الشبابي الإماراتي.. إلى أين»، وتستضيف مجموعة من الفنانين والمختصين في الإخراج والإنتاج والتمثيل المسرحي على مستوى الإمارات من مواطنين ومقيمين. كما ستعقد أيضاً خلال الشهر نفسه ندوةً علمية بعنوان «استراتيجية مسارح دبي - عام الاستعداد للخمسين»، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في الحقل المسرحي والإبداعي من مجتمع الإمارات.

أما شهر نوفمبر، فسيشهد تنظيم مؤتمر افتراضي حول السينما الإماراتية، تحت عنوان «أفلام من الإمارات.. الواقع والمستقبل»، مستضيفاً مجموعة من وجوه الإخراج والإنتاج والكتابة والتمثيل.

وخلال شهر ديسمبر المقبل، ستنظم ندوةً افتراضية، تحت عنوان «النقد المسرحي في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي».

«تجربة فنان»

إلى جانب ذلك، يستضيف البرنامج على مدار الأشهر الخمسة عدداً من الشخصيات المسرحية المشهورة على الساحتين الإماراتية والإقليمية، ضمن مبادرة بعنوان «تجربة فنان»، تهدف إلى تعزيز التنوع الثقافي والتلاحم الاجتماعي في دبي، وتوفير منصّة تستقطب المواهب الفنية والثقافية المحلية والعالمية.

وانطلاقاً من إيمانها بأهمية الدور الذي تلعبه الفنون الأدائية، خصوصاً المسرح والسينما، في تشكيل ثقافة ووعي أفراد المجتمع، تسعى «دبي للثقافة»، من خلال هذا البرنامج، إلى تطوير بيئة مسرحية وسينمائية ترتقي بالمواهب الشابة، وتدفعها لمواصلة شغفها في المجال الإبداعي، ما يؤسس لقطاع فني يفرض نفسه بين الجمهور، ويسهم في تحقيق رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمبدعين.

نخبة من المتخصصين

يحفل البرنامج، الذي يستهدف المواهب الشابة والمهتمين والمتخصصين في مجال الفنون المسرحية والسينمائية، بمجموعة من المحاضرات النظرية والعملية، التي تحيط بجميع أسس ومبادئ وجماليات العمل المسرحي والسينمائي الأدائي والبصري، تقدمها وتديرها نخبة من المتخصصين في هذين المجالين على الصعيدين المحلي والإقليمي.

يستضيف البرنامج على مدار الأشهر الخمسة عدداً من الشخصيات المسرحية المشهورة.

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