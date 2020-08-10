مركز جمعة الماجد.. محاضرة في «أسس بناء الحكومة الإلكترونية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، محاضرة افتراضية عن بُعد بعنوان «أسس بناء الحكومة الإلكترونية في ضوء الإدارة الحديثة للوثائق والأرشيف»، قدَّمها الدكتور طه محمد نور، المشرف العلمي على الوثائق والأرشيف في المركز، وحضرها 98 مشاركاً ومشاركة من المهتمين في مجال الوثائق والأرشيف والتحوّل الرقمي.

وتحدث نور عن المفهوم الحديث للحكومة الإلكترونية وأهدافها وأهميتها في تحقيق المرونة والسرعة في إنجاز وإدارة الأعمال الحكومية، وتقديم الخدمات لطالبيها عن بُعد On Line، وضرب مثالاً على ذلك كيف نجحت دولة الإمارات في التجاوب السريع مع معطيات أزمة «كوفيد-19»، وتمكنت من تسيير العمل بدوائرها وشركاتها الخاصة أيضاً، من خلال تطبيق آليات العمل عن بُعد. وعرضت المحاضرة متطلبات بناء الحكومة الإلكترونية، وكذلك دور الإدارة الحديثة للوثائق والأرشيف في التأسيس لبناء الحكومة الإلكترونية، مع شرح عناصر إدارة الوثائق الجارية الوسيطة، وكيفية بناء منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية.

وتناولت المحاضرة المحيط القانوني والتنظيم الإداري الضابط لبناء الحكومة الإلكترونية، ومكونات الكادر البشري الذي يديرها.

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