عمر سيف غباش ضيف ثالثة جلسات «نادي القراء»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستضيف هيئة الشارقة للكتاب، في ثالثة جلسات «نادي القراء»، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، عمر سيف غباش، للحديث عن كتابه «رسائل إلى شاب مسلم»، في حوار مفتوح (عن بُعد) مع القراء، وذلك مساء 12 أغسطس الجاري.

تأتي الجلسة التي سيديرها أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، ضمن سلسلة جلسات حوارية مفتوحة أمام الجمهور ينظمها «نادي القراء» (عن بُعد)، بهدف جمع القراء ومحبي الكتاب مع نخبة من الكتّاب العرب والأجانب، في إطار رسالة هيئة الشارقة للكتاب، وجهودها الرامية لتعزيز الحراك الثقافي ودعم صناعة المعرفة.

ويضم كتاب «رسائل إلى شاب مسلم» 27 رسالة، تتطرق إلى أسئلة وموضوعات مختلفة في شؤون الحياة، وقد صدر في طبعته الإنجليزية عن دار نشر «بيكادور» بالمملكة المتحدة، وتُرجم لاحقاً إلى ست لغات.

ويرعى عمر غباش جائزة سيف غباش – بانيبال للترجمة الأدبية من اللغة العربية للإنجليزية، وهو عضو مجلس أمناء ومؤسس للجائزة العالمية للرواية العربية بالتعاون مع جائزة مان بوكر في لندن، وعضو في لجنة الاستحواذ التابعة لمتحف اللوفر في أبوظبي، وعضو مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في أبوظبي، وأطلق أخيراً مؤسسة تركز على نشر الروايات العربية الحديثة تحمل اسم «كتب كليم».

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