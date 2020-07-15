شاعرة «الحب والتعاسة» في ضيافة هيئة الشارقة للكتاب

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

تستضيف هيئة الشارقة للكتاب في ثانية جلسات «نادي القراء» الكاتبة والشاعرة لانغ ليف، للحديث عن مجموعة من مؤلفاتها في نقاش مفتوح عن بُعد، في 23 من الشهر الجاري.

وتأتي الجلسة ضمن سلسة جلسات حوارية مفتوحة أمام الجمهور ينظمها «نادي القراء» (عن بُعد)، بهدف جمع محبي الكتاب مع نخبة من كبار الأدب العربي والعالمي، في إطار رسالة هيئة الشارقة للكتاب وجهودها الرامية لتعزيز الحراك الثقافي ودعم صناعة المعرفة.

وتمتلك لانغ ليف أكثر من مليوني متابع على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها ستة إصدارات شعرية وأربع روايات، وحصلت على جوائز عدة، وحقق أول كتاب لها: «الحب والتعاسة» الصادر عام 2013 نجاحاً كبيراً، إذ أبرز موهبتها في ترجمة المشاعر المعقدة ببساطة.

كما أصبحت مؤلفاتها الشعرية اللاحقة واحدةً من الأعمال الأكثر مبيعاً على مستوى العالم. وفي عام 2016، أخذت مسيرة لانغ الأدبية منحى مختلفاً مع توجهها إلى قصص الخيال، إذ تصدرت روايتها «فتيات حزينات» قائمة الكتب الأكثر مبيعاً حسب تصنيف صحيفة «ستريتس تايمز» وغيرها من المجلات والصحف الدولية. وحصلت لانغ على شهادة «زمالة تشرشل»، وجائزة «تشويس» المخصصة للكتب المفضلة لدى القراء على موقع جودريدرز.

ويمكن للراغبين في المشاركة، الانضمام على منصة تطبيق زووم عبر الرابط: https:/‏/‏bit.ly/‏2OkbIVX، كما ستبث الجلسة - التي تديرها الشاعرة والباحثة الإماراتية الدكتورة عفراء عتيق - مباشرةً عبر صفحتي هيئة الشارقة للكتاب على «فيس بوك» و«إنستغرام».

وكانت الهيئة قد استضافت في أولى جلسات «نادي القراء» في الثاني من يوليو الجاري، كاتب القصص البوليسية، الأميركي جوزيف فايندر، مؤلف الكتب الأكثر مبيعاً في صحيفة «نيويورك تايمز».

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