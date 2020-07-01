«ليوا للرطب»: تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية كافة

المصدر: الامارات اليوم

أكدت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب تطبيق كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية على المشاركين واللجان المشرفة، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة والمعنية بمنطقة الظفرة، وفق خطة مشتركة تتضمن إجراء فحوص درجات الحرارة، وتعقيم مركز الاستلام وموقع المهرجان بشكل يومي، وإلزام جميع العاملين والمشاركين بضرورة إبراز نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الخطة، كذلك، مساراً خاصاً بمركبات نقل الرطب، يمر بثلاث مراحل.

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