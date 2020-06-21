«دبي للثقافة» تخلد أعمال #لنبدع_معاً على جداريات ضخمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تعاونها مع استديو «آرت بينتينغ لاب» لتشجيع المواهب في الإمارات، والاحتفاء بإبداعات المشاركين في حملة #لنبدع_معاً، التي أطلقتها «الهيئة» في مارس الماضي.

وستوفر «دبي للثقافة» مجموعة من أعمال الحملة للاستوديو الذي أطلق مبادرة #UnitedArtEmirates، لتحويل الأعمال إلى جداريات نابضة بالإبداع، والتي أنتجتها مواهب في الإمارات، مشكِّلةً سجلاً يوثق مرحلةً صعبة أسهموا خلالها ببث التفاؤل بين أفراد المجتمع.

وسيكون الموعد النهائي لتقديم المشاركات في المبادرة هو 30 يونيو الجاري. ويعتزم الاستديو تحويل الأعمال التي أنتجها فنانون وهواة، خلال فترة الإغلاق، إلى جداريات كبيرة في مختلف أرجاء الإمارات، وسيعمل 15 فناناً على تجهيزها قبل نهاية العام الجاري. وفي المرحلة الأولى ستنفذ الجداريات في دبي.

من جهتها، قالت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»، شيماء السويدي: «بعد نجاح المرحلة الأولى من #لنبدع_معاً، عقدنا شراكة مع (آرت بينتينغ لاب) لدعم مبادرتها الجديدة، بهدف تسليط الضوء على الأعمال التي ينتجها الفنانون في هذه المرحلة، والتي تعكس العزيمة التي يتحلون بها، وقدرتهم على الإبداع في أي ظرف».

وأضافت: «عبر تقديم أعمال إبداعية مختارة، من بين الأعمال التي شاركت في حملة #لنبدع_معاً، ليتم تضمينها في الجداريات التي يخطط الاستوديو لتنفيذها، سنتيح أمام المبدعين الذين أنتجوها متحفاً مفتوحاً لعرض نتاجاتهم، راسمين معاً مشهداً مميزاً، وسيبدأ إنتاج تلك الجداريات من دبي».

من جانبه، قال كورتيناي أونيل، من «آرت بينتينغ لاب»: «لقد كانت الاستجابة التي تلقيناها من الجمهور للمشاركة في المبادرة كبيرة، والآن، بدعم من (دبي للثقافة)، نحن ندخل إلى مرحلة جديدة ومثيرة، من شأنها أن تعزز أهمية الفن في حياة الناس».

وأضاف: «يشكل الدعم الذي تقدمه (دبي للثقافة) أمراً جوهرياً لنجاح المبادرة، إذ يفتح الباب أمام التعاون المستقبلي مع الهيئات الثقافية الأخرى والشركات الخاصة، من أنحاء الإمارات، لتشجيع الفنانين».

«المبادرة» تسعى إلى تعزيز أهمية الفن في حياة الناس.

شيماء السويدي:

«سنتيح أمام المبدعين، الذين أنتجوا الأعمال، متحفاً مفتوحاً لعرض نتاجاتهم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news