افتتاح مكتبات دبي العامة ضمن أعلى مستويات الوقاية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) إعادة افتتاح مكتبات دبي العامة باستثناء فرع «الراس» من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساءً طوال أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، مع الالتزام الكامل بتطبيق كل التدابير الوقائية والاحترازية التي تضمن حماية الزوار والعاملين في أفرع مكتبات دبي العامة، ومنها توفير مستلزمات التعقيم، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بالحفاظ على مسافة مترين بين كل زائر وآخر.

وتأتي إعادة افتتاح مكتبات دبي العامة في ضوء قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بإعادة تفعيل العديد من الأنشطة الثقافية والاقتصادية في الإمارة.

وتعكس مبادرة «دبي للثقافة» للبدء الفوري في تنفيذ قرار افتتاح المكتبات العامة في دبي التزامها بدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وانطلاقاً من الأهمية التي توليها الهيئة للمكتبات بوصفها وجهات معرفية وتعليمية وترفيهية، وسعياً منها إلى تعزيز علاقة أفراد المجتمع بتلك المكتبات.

ودعت هيئة الثقافة والفنون في دبي الجمهور إلى زيارة المكتبات العامة في مختلف انحاء الإمارة، والاستفادة من الخدمات المميزة ، لاسيما مع قرب نهاية العام الدراسي، ما يمنح طلاب وطالبات المدارس الفرصة للاستمتاع بممارسة القراءة في الأجواء المشجعة التي توفرها المكتبات العامة.

وكانت «دبي للثقافة» قد أغلقت المكتبات العامة في دبي منذ منتصف مارس 2020 ضمن الإجراءات الاحترازية السريعة التي اتخذتها دولة الإمارات في إطار برنامج التعقيم الوطني.

إجراءات

أغلقت «دبي للثقافة» المكتبات العامة في دبي منذ منتصف مارس 2020 ضمن الإجراءات الاحترازية السريعة التي اتخذتها دولة الإمارات في إطار برنامج التعقيم الوطني.

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