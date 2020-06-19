مواقع أبوظبي الثقافية تستقبل زوارها 24 يونيو الجاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، عن جاهزية عدد من المواقع الثقافية والمتاحف في إمارة أبوظبي للترحيب بالزوار مجدداً ابتداءً من 24 من الشهر الجاري، وذلك بعد تطبيق توجيهات احترازية صارمة في المواقع المختارة لدعم تعافي المجتمع بعد فترة الإغلاق الطويلة في الأشهر الأخيرة.

تشمل المواقع التي سيتم إعادة افتتاحها للزوار، كلاً من متحف اللوفر أبوظبي، وقصر الحصن، وقاعات المعارض في المجمّع الثقافي، بما فيها الاستوديوهات المخصصة للفنانين المقيمين، بالإضافة إلى المساحات الخارجية في واحة العين، وقصر المويجعي، وقلعة الجاهلي، ومتحف قصر العين.

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