«فن الطهي» تمزج أطباقاً من ثقافات تعيش على أرض دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كجزء من حملتها الرقمية «#لنبدع_معاً»، التي أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي في أواخر مارس الماضي، نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) حملة «فن الطهي»، لدعم الطهي وتشجيعه، باعتباره فناً من الفنون التي تحفّز على الابتكار والإبداع والريادة، فضلاً عن تشجيع المبدعين على تقديم نتاجات إبداعية، كل في مجال تخصصه.

وعبر حملة «فن الطهي» سعت «دبي للثقافة» إلى إبراز فنون الطهي المختلفة من الثقافات المتعددة التي تعيش على أرض دبي، وتعريف أفراد المجتمع بطرق الطبخ التي تختلف من بلد إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخرى، في مشهد يعكس التمازج والتلاقح والتعايش بين تلك الثقافات.

وهدفت الهيئة إلى إيصال رسالة مفادها أن الطهي فن، وأن كل طاهٍ يحمل في داخله مبدعاً تظهر لمساته الفنية في طريقة الطبخ، والبراعة في اختيار المكونات الغذائية، وطريقة عرض الطعام وتقديمه.

وشارك في الحملة عدد من الطهاة المعروفين على مستوى الإمارة، إذ قدموا جلسات طهي مباشرة على «إنستغرام» باستخدام وسم #لنبدع_معاً، وخلال الجلسات تم إعداد العديد من الأطباق العالمية بلمسة إماراتية.

وعلى سبيل المثال، حضر التوست الفرنسي مع الهيل، والتيراميسو وهو من الحلويات الإيطالية الأصل، الذي أعد بإضافة النكهات العربية إليه، وعبر هذا التمازج بين النكهات الغربية والشرقية، يبرز الدور الذي يمكن أن يلعبه الطهي بوصفه فناً من الفنون الإبداعية، في تقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار والتمازج والتعايش على مستويات عدة.

وتسعى «دبي للثقافة» من خلال حملة #لنبدع_معاً إلى إلهام المواهب المحلية المبدعة من شتّى الجنسيات والثقافات، لتقديم نتاجات من مختلف ألوان الإبداع الكثيرة.

• اللمسة الإماراتية أضفت نكهة خاصة على الوصفات.

• تمازج بين النكهات الغربية والشرقية خلال الحملة.

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