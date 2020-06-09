«هاي الإمارات».. باللغة الإيطالية أيضاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشهد الموسم الثاني من سلسلة البرنامج التلفزيوني الوثائقي الواقعي «هاي الإمارات» Hi Emirates، الذي تم إنتاجه باللغتين الإنجليزية والإيطالية، إضافة إلى الترجمة العربية، انضمام الكونتيسة «باتريسيا لانديني» إلى مؤلفة ومنتجة البرنامج الإيطالية «بينديتا بارافيا».

ويهدف البرنامج في هذا الموسم إلى مشاركة القصص الملهمة للسيدات الإماراتيات مع الجمهور الإيطالي، حيث يروي كيف يضطلع المجتمع النسائي في الإمارات، اليوم، بدور أساسي في عملية التطور والازدهار الشاملة التي تشهدها البلاد، وذلك بفضل القيادة الرشيدة وإنجازات الآباء المؤسسين للدولة، الذين أدّوا مهام عظيمة للمجتمع بأسره، وبذلوا تضحيات جساماً من أجل صالح الأمة.

كما يثني البرنامج، في جزء منه، على إنجازات سيدات الماضي العظيمات، بدءاً من أم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وزوجته، مروراً بالنساء العديدات المؤثرات عبر التاريخ من جميع الإمارات الـ7. وتمت كتابة الموسم الثاني ليس فقط باللغة الإنجليزية مع ترجمة عربية، وإنما أيضاً باللغة الإيطالية لعرضه للجمهور الإيطالي.

وتقول بينديتا بارافيا، منتجة البرنامج: «نعمل في هذه الأيام على إكمال صياغة وتحرير هذه السلسلة الثانية لتعرض على التلفزيون الإيطالي، على الرغم من الصعوبات الخطيرة الناجمة عن القيود المفروضة المرتبطة بالوباء، وحقيقة أن اثنين من أعضاء فريق الإنتاج التقطا الفيروس. وأعرب عن سعادتي البالغة بأني وجدت في الكونتيسة لانديني حليفاً ثميناً في الإنتاجات التي تدعم فيها النساء بعضهن بعضاً. أمنيتي هي أن أستمر بالإسهام في مشاركة حبي لدولة الإمارات وللثقافة العربية مع فريقي المتنامي». بدورها، صرّحت الكونتيسة لانديني: «أنا متحمسة لدوري كمنتجة مشاركة لسلسلة تلفزيونية تحظى بالفعل بتقدير كبير وبمكانة ريادية لجهة الموضوعات التي تعالجها. وتسهم هذه السلسلة التلفزيونية في زيادة تعزيز علاقات الصداقة بين الإمارات وإيطاليا».

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